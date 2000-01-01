06.02 14:02 MIGnews.com

Ученые вырастили деревья из 2000-летних семян

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Израильским исследователям удалось успешно вырастить вымершие растения из древних семян, найденных в археологических раскопках в Иудейской пустыне.Десятки семян были собраны из археологических коллекций, найденных в местах в сухом районе Мертвого моря, включая крепость на вершине холма Масада, построенную королем Иродом Великим в первом веке до нашей эры, и древний город Кумран, известный благодаря открытию свитков Мертвого моря в 1940 г.Из 32 посеянных семян выросли шесть саженцев, названных Адамом, Ионой, Уриилом, Воозом, Иудит и Ханной. "Прорастание 2000-летних семян Phoenix dactylifera из археологических памятников Иудейской пустыни дает уникальный возможность изучать иудейскую финиковую пальму, описанную в древности по качеству, размеру и целебным свойствам ее плодов, но утраченную веками", - написали исследователи в статье в журнале Science Advances.Радиоуглеродный анализ показал, что семена появились в период с четвертого века до нашей эры до второго века нашей эры. Дальнейший анализ показал, что семена имели генетическую структуру из разных мест, распространяющихся на восток по всему региону, простирающемуся до современного Ирака.Выращивание финиковой пальмы в южной Месопотамии началось более 6000 лет назад. Теперь ученые надеются опылить мужское финиковое дерево, названное Метузела. В случае успеха растения могут давать плоды.