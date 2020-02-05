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ИИ предсказал 2,5 млрд зараженных коронавирусом 07.02 08:52   MIGnews.com

ИИ предсказал 2,5 млрд зараженных коронавирусом

Создатель финтех-стартапа HedgeChatter Джеймс Росс попытался с помощью разработанной технологии искусственного интеллекта оценить дальнейшую динамику распространения коронавируса. Он ввел официальные данные китайских властей о числе заболевших, количестве смертельных исходов и географии инфицирования и получил пугающий прогноз.

ИИ выдал результат: коронавирус 2019-nCoV может заразить 2,5 млрд человек в течение 45 дней, из них 52,9 млн погибнут.

В то же время ознакомившиеся с результатами врачи высказали мнение, что прогноз необъективен, так как использовал только официальные данные, пишет Forbes.

Так, указывается, что у многих зараженных людей болезнь протекает почти бессимптомно, их не учитывает официальная статистика. Соответственно, если брать полное число зараженных, то уровень смертности от вируса будет существенно ниже.


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