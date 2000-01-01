07.02 02:28 MIGnews.com

Илон Маск запустит в космос Falcon с электромобилем

Falcon Heavy sends a car to Mars https://t.co/Y7uBtU6Mt2 — Elon Musk (@elonmusk) 5 февраля 2018 г.

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Компания Илона Маска SpaceX намерена запустить в космос новую ракету-носитель Falcon Heavy, предназначенную для вывода на орбиту сверхтяжелых грузов.Об этом во вторник, 6 февраля сообщает "Би-би-си".Илон Маск разместил у себя в Twitter видео, посвященное запланированному на ближайшее время запуску Falcon Heavy. На ролике можно увидеть все этапы предстоящего полета.Первым грузом ракеты-носителя будет спортивный автомобиль самого Илона Маска - первый автомобиль Tesla Roadster 2008 года выпуска.За рулем машины будет манекен в скафандре космонавта, отмечает издание.По данным издания, во время запуска магнитофон в машине будет играть Space Oddity Дэвида Боуи.Отметим, Falcon Heavy создавалась на базе ракеты-носителя Falcon 9. Ракета сконструирована для того, чтобы доставлять на орбиту грузы весом более 54 тонн.