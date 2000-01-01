Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Илон Маск запустит в космос Falcon с электромобилем | Фото:07.02 02:28   MIGnews.com

Илон Маск запустит в космос Falcon с электромобилем

Компания Илона Маска SpaceX намерена запустить в космос новую ракету-носитель Falcon Heavy, предназначенную для вывода на орбиту сверхтяжелых грузов.

Об этом во вторник, 6 февраля сообщает "Би-би-си".

Илон Маск разместил у себя в Twitter видео, посвященное запланированному на ближайшее время запуску Falcon Heavy. На ролике можно увидеть все этапы предстоящего полета.



Первым грузом ракеты-носителя будет спортивный автомобиль самого Илона Маска - первый автомобиль Tesla Roadster 2008 года выпуска.

За рулем машины будет манекен в скафандре космонавта, отмечает издание.

По данным издания, во время запуска магнитофон в машине будет играть Space Oddity Дэвида Боуи.

Отметим, Falcon Heavy создавалась на базе ракеты-носителя Falcon 9. Ракета сконструирована для того, чтобы доставлять на орбиту грузы весом более 54 тонн.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
06:40
Теракт в Кармей Цур. Ранен охранник
06:33
В Турции мусульманам ограничат левую руку
04:20
Отель обрушился из-за мощного землетрясения на Тайване
01:21
Горячий чай вызывает серьезное заболевание
00:35
Первый смартфон с алмазным экраном выйдет в 2019-м
22:21
Путин получил удостоверение зарегистрированного кандидата
21:33
В Турции ненавидят США и симпатизируют России
21:21
Шхем: ЦАХАЛ блокировал дом отца террориста из Ариэля
20:55
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на Тайване
20:25
Германии угрожают исламисты
19:57
Ливан в гневе от решения Израиля построить стену
19:24
Дания намерена запретить головные уборы, закрывающие лицо
18:53
Нетаниягу посоветовал не проверять Израиль на прочность
18:25
Свадебную церемонию прервали стоны из порно
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus