07.02 02:28 MIGnews.com
Илон Маск запустит в космос Falcon с электромобилем
Компания Илона Маска SpaceX намерена запустить в космос новую ракету-носитель Falcon Heavy, предназначенную для вывода на орбиту сверхтяжелых грузов.
Об этом во вторник, 6 февраля сообщает "Би-би-си".
Илон Маск разместил у себя в Twitter видео, посвященное запланированному на ближайшее время запуску Falcon Heavy. На ролике можно увидеть все этапы предстоящего полета.
Первым грузом ракеты-носителя будет спортивный автомобиль самого Илона Маска - первый автомобиль Tesla Roadster 2008 года выпуска.
За рулем машины будет манекен в скафандре космонавта, отмечает издание.
По данным издания, во время запуска магнитофон в машине будет играть Space Oddity Дэвида Боуи.
Отметим, Falcon Heavy создавалась на базе ракеты-носителя Falcon 9. Ракета сконструирована для того, чтобы доставлять на орбиту грузы весом более 54 тонн.
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