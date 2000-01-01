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Первый смартфон с алмазным экраном выйдет в 2019-м | Фото:07.02 00:35   MIGnews.com

Первый смартфон с алмазным экраном выйдет в 2019-м

Американская компания Akhan Semiconductor приступила к тестированию смартфона с экраном, защищенным стеклом из искусственного алмаза.

Компания использует для создания этого стекла структуру нанокристаллов, которая располагает их случайно, а не вдоль кристаллических решеток. Это о устройство препятствует образованию глубоких трещин даже при сильном ударе.

Akhan Semiconductor's Mirage Diamond Glass будет намного прочнее, чем другие подобные модели, отмечает генеральный директор компании Адам Хан.

По его словам, Mirage Diamond Glass может использоваться в сочетании с другими типами покрытия, в том числе с химически укрепленным Gorilla Glass, выступая в качестве верхнего слоя.

С помощью Mirage Diamond Glass может быть защищено любое устройство, обладающее дисплеем. Смартфоны с таким дисплеем могут выдерживать могут выдерживать падение с высоты 1,5 метра.

Адам Хан обещал выпуск модели еще в 2017 году, но релиз перенесен на 2019-й.
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