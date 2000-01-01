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На Марсе ученые NASA обнаружили вооруженного солдата | Фото: Thinkstock07.02 01:32   MIGnews.com

На Марсе ученые NASA обнаружили вооруженного солдата

Сотрудники космического агентства NASA обнаружили на Марсе вооруженного солдата. Уникальные фотоснимки прислал на Землю марсоход Curiosity. На одном из фото отчетливо виден силуэт, напоминающий фигуру солдата с оружием.

Таинственную находку сделали научные специалисты космического агентства NASA (США). Уникальные фотографии прислал марсоход Curiosity, и они в свободном доступе находятся на официальном сайте агентства. Каждый желающий сможет взглянуть на интереснейшую находку современного мира. На снимке запечатлено нечто, напоминающее вооруженного солдата. Специалисты NASA никак не комментируют полученные фотоснимки.

Между тем ученые отмечают, что Красная планета полна самыми интересными и неожиданными тайнами. Ежегодно на поверхности этой планеты марсоход Curiosity фотографирует забавные силуэты и предметы.
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