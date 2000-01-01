06.02 12:28 MIGnews.com

Depositphotos — продажа и покупка качественных фотоснимков

Любому интернет-порталу, вне зависимости от его специализации, постоянно нужен фото-контент. Заказывать фотографии в больших объемах у профессиональных фотографов — довольно дорого, искать снимки в поисковиках — чревато проблемами с авторским правом.

Портал Depositphotos, крупный банк стоковых фотографий, поможет решить эту проблему раз и навсегда. На сегодняшний день архив сайта составляет более пятидесяти миллионов фотографий — и их количество увеличивается с каждым днем.

Любые фотографии в высоком качестве на Depositphotos

Что такое источник фотографии Depositphotos, и чем он полезен для интернет-изданий? Стоковые фотографии — это работы полупрофессиональных фотографов, которые создают высококачественные снимки и продают их ради дополнительного дохода.



Покупая контент через Depositphotos, интернет-портал получает в свое распоряжение абсолютно легальную авторскую фотографию — и при этом не переплачивает огромных денег, поскольку стоковые фото стоят довольно дешево.



Depositphotos — хранилище снимков абсолютно любых тематик и направленностей. Люди, города, природа, животные, абстрактные снимки, векторная графика и многое другое — какую бы статью ни требовалось проиллюстрировать, в архиве фотобанка найдется подходящее фото. Чтобы отыскать его, не нужно долго пролистывать страницы со снимками — можно задать детальный поиск по параметрам и быстро получить подборку фото нужного размера, цветовой гаммы и тематики.



Depositphotos — фотобанк, работающий по пакетной системе. Здесь не нужно оплачивать каждую отдельную фотографию. Чтобы сэкономить максимум средств, просто определитесь, насколько часто сайту требуются свежие снимки — и купите тот или иной пакет фотобанка, позволяющий скачивать определенное количество фото за выбранный промежуток времени.



Фотобанк — способ заработать на своем увлечении

Depositphotos удобен и для авторов снимков. Если фотография является только приятным хобби, то самостоятельно искать покупателей на свои работы будет не слишком удобно. Что касается Depositphotos, то здесь можно просто загрузить свежие снимки на сайт — и покупатель сам найдет их по выставленным тегам.

Сотрудничая с Depositphotos, фотографы могут не опасаться, что кто-то воспользуется их работами даром. А если понять, какие тематики пользуются наибольшим спросом, то можно увеличить свой доход в разы — исправно поставляя качественные снимки на популярные темы.

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