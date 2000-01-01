Depositphotos — продажа и покупка качественных фотоснимков

Любому интернет-порталу, вне зависимости от его специализации, постоянно нужен фото-контент. Заказывать фотографии в больших объемах у профессиональных фотографов — довольно дорого, искать снимки в поисковиках — чревато проблемами с авторским правом.
Портал Depositphotos, крупный банк стоковых фотографий, поможет решить эту проблему раз и навсегда. На сегодняшний день архив сайта составляет более пятидесяти миллионов фотографий — и их количество увеличивается с каждым днем.
Что такое источник фотографии Depositphotos, и чем он полезен для интернет-изданий? Стоковые фотографии — это работы полупрофессиональных фотографов, которые создают высококачественные снимки и продают их ради дополнительного дохода.
Depositphotos удобен и для авторов снимков. Если фотография является только приятным хобби, то самостоятельно искать покупателей на свои работы будет не слишком удобно. Что касается Depositphotos, то здесь можно просто загрузить свежие снимки на сайт — и покупатель сам найдет их по выставленным тегам.
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