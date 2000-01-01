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Shufersal внедрит роботов в супермаркетах Израиля | Фото:06.01 08:47   MIGnews.com

Shufersal внедрит роботов в супермаркетах Израиля

Крупнейший в Израиле продовольственный ритейлер Shufersal Ltd. рассматривает возможность внедрения роботов в супермаркетах.

Источник сообщил изданию Globes, что это может произойти уже в нынешнем году.

Роботы для этих целей создаются стартапом Trax. Одно из таких устройств уже полгода работает в рамках пилотного проекта в торговом центре "Азриэли" в Тель-Авиве. Робот выполняет функцию мерчендайзера, отслеживая инвентарь на полках и оптимизируя его поставки.

Продовольственный ритейлер рассматривает вопрос о расширении присутствия машин в своих филиалах по всей стране.

Благодаря улучшенной технологии новый робот будет способствовать более эффективному сбору информации. Он способен "видеть" продукты в дальних уголках полки даже при плохом освещении, делать снимки между полками в сложных условиях, считывать ценники и этикетки.

"В текущем году мы увидим, как все больше роботов перемещаются в филиалах Shufersal, в основном в крупных", – рассказал Шломи Даян из Trax.

По его словам, роботы становятся все более популярными в крупных супермаркетах, в то время как технологии камер удобнее использовать в небольших магазинах. В будущем машины будут принимать непосредственное участие в улучшении обслуживания клиентов, чтобы предоставлять такие услуги, как информирование покупателей о ценах и местонахождении продуктов.


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