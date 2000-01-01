Shufersal внедрит роботов в супермаркетах Израиля

Крупнейший в Израиле продовольственный ритейлер Shufersal Ltd. рассматривает возможность внедрения роботов в супермаркетах.
Источник сообщил изданию Globes, что это может произойти уже в нынешнем году.
Роботы для этих целей создаются стартапом Trax. Одно из таких устройств уже полгода работает в рамках пилотного проекта в торговом центре "Азриэли" в Тель-Авиве. Робот выполняет функцию мерчендайзера, отслеживая инвентарь на полках и оптимизируя его поставки.
Продовольственный ритейлер рассматривает вопрос о расширении присутствия машин в своих филиалах по всей стране.
Благодаря улучшенной технологии новый робот будет способствовать более эффективному сбору информации. Он способен "видеть" продукты в дальних уголках полки даже при плохом освещении, делать снимки между полками в сложных условиях, считывать ценники и этикетки.
"В текущем году мы увидим, как все больше роботов перемещаются в филиалах Shufersal, в основном в крупных", – рассказал Шломи Даян из Trax.
По его словам, роботы становятся все более популярными в крупных супермаркетах, в то время как технологии камер удобнее использовать в небольших магазинах. В будущем машины будут принимать непосредственное участие в улучшении обслуживания клиентов, чтобы предоставлять такие услуги, как информирование покупателей о ценах и местонахождении продуктов.