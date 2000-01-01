07.01 04:22 MIGnews.com

Британская астронавтка заявила о существовании инопланетян

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Первая британская астронавтка Хелен Шарман, которая до 2015 года оставалась единственным официальным представителем Великобритании, летавшим в космос, заявила, что инопланетные цивилизации существуют и инопланетяне вероятно могут находиться на Земле."Во Вселенной так много миллиардов звезд, что там должны быть все виды различных форм жизни", - сказала она в ходе интервью изданию "Observer".Также Шарман добавила, что внеземные существа не могут состоять из таких же веществ, как люди - углерода и азота, однако могут находиться среди нас, просто мы не можем их видеть.