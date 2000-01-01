06.01 22:14 MIGnews.com

Ученые: чем питались люди 170 тысяч лет назад

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Палеонтологи обнаружили фрагменты древнейших жареных корнеплодов в истории человечества на юге Африки.По оценкам ученых, возраст корнеплодов - около 170 тысяч лет. Фрагменты находок были идентифицированы, эти корнеплоды относятся к роду Hypoxis, который также называют африканской картошкой, которую применяют в медицине, предполагается, что люди ели такую картошку, но с белым корнем — Hypoxis angustifoliУченые утверждают, что рацион древних людей был сбалансирован, он был богат на углеводы и белки.Однако исследователи также отмечают, что наблюдения относительно пищи древних людей могут быть искажены, поскольку остатки растений обычно не хранятся столько времени.