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Ученые: чем питались люди 170 тысяч лет назад 06.01 22:14   MIGnews.com

Ученые: чем питались люди 170 тысяч лет назад

Палеонтологи обнаружили фрагменты древнейших жареных корнеплодов в истории человечества на юге Африки.

По оценкам ученых, возраст корнеплодов - около 170 тысяч лет. Фрагменты находок были идентифицированы, эти корнеплоды относятся к роду Hypoxis, который также называют африканской картошкой, которую применяют в медицине, предполагается, что люди ели такую картошку, но с белым корнем — Hypoxis angustifoli

Ученые утверждают, что рацион древних людей был сбалансирован, он был богат на углеводы и белки.

Однако исследователи также отмечают, что наблюдения относительно пищи древних людей могут быть искажены, поскольку остатки растений обычно не хранятся столько времени.


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