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Nokia `возродит` легендарный телефон | Фото:07.01 00:30   MIGnews.com

Nokia "возродит" легендарный телефон

Компания HMD Global возродит классическую модель телефонов Nokia.

Соответствующая презентация должна состояться в конце января, передает GSMArena.

Директор по продукции HMD Global Юхо Сарвикас отметил, что компания планирует перевыпустить легендарныйтелефон Nokia в китайский Новый год – 25 января. Уточняется, что устройство будет из классической линейки Nokia, однако, о каком именно идет речь – пока не пояснили.

Первым перевыпущенным компанией телефоном стала Nokia 3310, представленная в феврале 2017 года. Гаджет получил 2,4-дюймовый экран с разрешением 320х240 пикселей и 2-мегапиксельную камеру.

Устройство поддерживает карты памяти microSD. Позже компания обновила модель и добавила 4G, Wi-Fi и возможность работы в качестве точки доступа.


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