06.01 17:52 MIGnews.com

Израильская компания разработала дрон-"скорую помощь"

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Летающие автомобили в скором времени могут перейти из жанра научной фантастики в реальность, благодаря израильской компании.Израильская компания Urban Aeronautics в течение последних 15 лет разрабатывает беспилотный летательный аппарат (БЛА), способный перевозить пассажиров, как сообщает Reuters.Дрон, известный как Cormorant, был представлен как "летающий автомобиль" и "летающая скорая помощь". Дрон имеет размер семейного автомобиля, весом 1,5 тонны, и может выдерживать нагрузку до 1100 фунтов.Cormorant, который ранее назывался AirMule, использует внутренние роторы, чтобы летать со скоростью до 115 миль в час вместо воздушных винтов, как вертолет. Разработчики из Urban Aeronautics считают, что беспилотник может использоваться для эвакуации людей из опасных ситуаций или для безопасного развертывания вооруженных сил.Прототип Cormorant прошел первый испытательный полет в ноябре 2016 года. Urban Aeronautics считает, что полет удался, несмотря на несколько незначительных сбоев. Компания работает, чтобы гарантировать, что беспилотник отвечает стандартам безопасности Федерального управления гражданской авиации США, что позволило бы ему продаваться на международном уровне.Urban Aeronautics надеется, что Cormorant будет к продаже на рынке к 2020 году.