07.01 12:20 MIGnews.com

Может ли холодильник спасти от ядерного взрыва

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Британские ученые решили выяснить, мог ли человек пережить ядерный взрыв, спрятавшись в холодильнике, как это сделал главный герой картины "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа", передает РИА Новости.В результате экспериментов, исследователи пришли к заключению, что в реальность человек в холодильнике не смог бы спастись – его убьет гамма-излучение, от которого не спасут даже очень толстые стенки бытового прибора.Ученые также учли то, что в фильме Индиана Джонс прячется в холодильник, обитый свинцом. Тогда исследователи посчитали, сколько свинца нужно, чтобы защитить человека от ядерного взрыва на расстоянии в километр. Оказалось, что до холодильника доберется менее 1% всего излучения, но и этого вполне достаточно, чтобы убить человека. Для защиты от излучения необходимо, чтобы толщина слоя свинца на обвивке холодильника была толщиной более 4 сантиметров. То есть, в реальности у Индианы Джонса не было шанса выжить.