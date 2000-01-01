Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






скриншот с видео YouTube 07.01 12:20   MIGnews.com

Может ли холодильник спасти от ядерного взрыва

Британские ученые решили выяснить, мог ли человек пережить ядерный взрыв, спрятавшись в холодильнике, как это сделал главный герой картины "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа", передает РИА Новости.

В результате экспериментов, исследователи пришли к заключению, что в реальность человек в холодильнике не смог бы спастись – его убьет гамма-излучение, от которого не спасут даже очень толстые стенки бытового прибора.

Ученые также учли то, что в фильме Индиана Джонс прячется в холодильник, обитый свинцом. Тогда исследователи посчитали, сколько свинца нужно, чтобы защитить человека от ядерного взрыва на расстоянии в километр. Оказалось, что до холодильника доберется менее 1% всего излучения, но и этого вполне достаточно, чтобы убить человека. Для защиты от излучения необходимо, чтобы толщина слоя свинца на обвивке холодильника была толщиной более 4 сантиметров. То есть, в реальности у Индианы Джонса не было шанса выжить.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:55
Массовые столкновения на Шри-Ланке
11:25
Афганские боевики убили 8 хазарейских шахтеров
10:54
Италия депортировала тунисца из-за религиозного экстремизма
10:22
Сирийские мятежники отрицают прекращение огня вблизи Дамаска
09:53
Разведка США: "Путин влиял на президентские выборы"
08:57
Лидер Тайваня продолжает злить Китай
07:44
ФБР ведет расследование стрельбы в аэропорту США
07:15
Министр обороны США пожаловался на Владимира Путина
06:17
Почетный гость крадет десятки смартфонов на свадьбе
05:19
Пейдж призвал изменить стратегию в отношении России
04:25
Какие женщины чувствуют себя самыми счастливыми?
03:23
Белоруссия: убита настоятельница женского монастыря
02:33
Трагедия в Красноярске. Смертельный коктейль или наркотики?
01:42
В Кот-д'Ивуар бывшие военные захватили город
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus