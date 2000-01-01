Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Муравьи-каннибалы покинули заброшенный советский бункер 05.11 17:35   MIGnews.com

Муравьи-каннибалы покинули заброшенный советский бункер

Польские ученые утверждают, что "колония", насчитывающая до миллиона муравьев-каннибалов, годами находившихся в ядерном бункере, вырвалась наружу.

Муравьи, не имевшие другого источника пищи, кроме своих мертвых сородичей, были впервые обнаружены в 2013 году. Ввиду того, что обнаруженная колония состояла исключительно из рабочих особей, муравьи не имели возможности размножаться. За счет чего заметно выросла численность муравьев, остается загадкой. Об этом сообщает Newsweek.

В ходе исследования, результаты которого были опубликованы в "Журнале исследований перепончатокрылых", ученые изучали колонию, чтобы понять, как она функционирует, а также, чтобы посмотреть, не покинут ли муравьи свое жилище, если у них будет такая возможность, создали путь, по которому насекомые могли выйти из бункера.

Колония муравьев, живущих в заброшенном советском ядерном бункере и лишенная доступа к внешнему миру была обнаружена группой ученых, изучавших летучих мышей. Предположительно, гнездо древесных муравьев упало в бункер через вентиляционную трубу.

Однако, вернувшись на место спустя два года, ученые обнаружили, там заметно выросшую, несмотря на отсутствие источников пищи, тепла и света, колонию. По разным оценкам, популяция колонии составляла от сотен тысяч до миллиона особей.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:58
Израильская компания готовит прорыв в сфере борьбы с раком
17:16
Пресечена попытка контрабанды сотен электронных сигарет
16:55
Цены за парковку в Тель-Авиве стремительно растут
16:32
В России запретят продажу электроники без российского ПО
16:13
Изнасилование 7-летней: подозреваемые освобождены
15:50
Джоли экстренно эвакуировали со съемок: что произошло
15:33
Антисемитизм в Швеции вырос до рекордного уровня
15:10
Британский парламент получил нового спикера  
14:46
Столкновение полиции ПА с солдатами: комментарий ЦАХАЛа  
14:44
Израиль посетило рекордное количество туристов
14:14
Семья воссоединилась после 59 лет разлуки
14:02
10 млн лир за информацию о террористах
13:56
На пляже Ашдода чуть не утонул 60-летний мужчина
13:19
Мандельблитт: давление на Нира Хефеца будет расследовано
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus