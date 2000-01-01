Муравьи-каннибалы покинули заброшенный советский бункер
Польские ученые утверждают, что "колония", насчитывающая до миллиона муравьев-каннибалов, годами находившихся в ядерном бункере, вырвалась наружу.
Муравьи, не имевшие другого источника пищи, кроме своих мертвых сородичей, были впервые обнаружены в 2013 году. Ввиду того, что обнаруженная колония состояла исключительно из рабочих особей, муравьи не имели возможности размножаться. За счет чего заметно выросла численность муравьев, остается загадкой. Об этом сообщает Newsweek.
В ходе исследования, результаты которого были опубликованы в "Журнале исследований перепончатокрылых", ученые изучали колонию, чтобы понять, как она функционирует, а также, чтобы посмотреть, не покинут ли муравьи свое жилище, если у них будет такая возможность, создали путь, по которому насекомые могли выйти из бункера.
Колония муравьев, живущих в заброшенном советском ядерном бункере и лишенная доступа к внешнему миру была обнаружена группой ученых, изучавших летучих мышей. Предположительно, гнездо древесных муравьев упало в бункер через вентиляционную трубу.
Однако, вернувшись на место спустя два года, ученые обнаружили, там заметно выросшую, несмотря на отсутствие источников пищи, тепла и света, колонию. По разным оценкам, популяция колонии составляла от сотен тысяч до миллиона особей.