В России запретят продажу электроники без российского ПО
В Госдуме России одобрили законопроект, согласно которому планируется запретить продажу компьютеров и смартфонов без российского программного обеспечения.
Согласно документу, с 1 июля 2020 года на продаваемых в России смартфонах, компьютерах и телевизорах, имеющих функцию "смарт-ТВ", должно быть предустановлено российское программное обеспечение. Об этом сообщает Газета.RU.
В профильном парламентском комитете заявили, что законопроект призван способствовать развитию российских IT-компаний, создавая для них "равную высококонкурентную среду" с зарубежными.