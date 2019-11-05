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В России запретят продажу электроники без российского ПО 05.11 16:32   MIGnews.com

В России запретят продажу электроники без российского ПО

В Госдуме России одобрили законопроект, согласно которому планируется запретить продажу компьютеров и смартфонов без российского программного обеспечения.

Согласно документу, с 1 июля 2020 года на продаваемых в России смартфонах, компьютерах и телевизорах, имеющих функцию "смарт-ТВ", должно быть предустановлено российское программное обеспечение. Об этом сообщает Газета.RU.

В профильном парламентском комитете заявили, что законопроект призван способствовать развитию российских IT-компаний, создавая для них "равную высококонкурентную среду" с зарубежными.


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