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Facebook представил новый логотип | Фото:06.11 00:18   MIGnews.com

Facebook представил новый логотип

Компания Facebook представила новый логотип, чтобы пользователи могли отличать социальную сеть от других программ корпорации. Новый логотип состоит из больших букв в приглушенной цветовой гамме.

Сотрудники компании заявили, что такой логотип поможет пользователям отличать логотип самой корпорации и ее программ и социальной сети Facebook.

"Люди должны знать, какие компании производят продукцию, которой они пользуются. Наши основные программы: Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace, Portal и Calibra", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что новый логотип будет использован во всех программах, которыми владеют, и на официальном сайте.


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