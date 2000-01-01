Facebook представил новый логотип

Компания Facebook представила новый логотип, чтобы пользователи могли отличать социальную сеть от других программ корпорации. Новый логотип состоит из больших букв в приглушенной цветовой гамме.
Сотрудники компании заявили, что такой логотип поможет пользователям отличать логотип самой корпорации и ее программ и социальной сети Facebook.
"Люди должны знать, какие компании производят продукцию, которой они пользуются. Наши основные программы: Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace, Portal и Calibra", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что новый логотип будет использован во всех программах, которыми владеют, и на официальном сайте.