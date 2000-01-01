06.11 00:18 MIGnews.com

Facebook представил новый логотип

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Компания Facebook представила новый логотип, чтобы пользователи могли отличать социальную сеть от других программ корпорации. Новый логотип состоит из больших букв в приглушенной цветовой гамме.Сотрудники компании заявили, что такой логотип поможет пользователям отличать логотип самой корпорации и ее программ и социальной сети Facebook."Люди должны знать, какие компании производят продукцию, которой они пользуются. Наши основные программы: Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace, Portal и Calibra", - говорится в сообщении.Также отмечается, что новый логотип будет использован во всех программах, которыми владеют, и на официальном сайте.