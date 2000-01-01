Телескоп Спитцер запечатлел космического призрака

NASA показало снимок космического призрака. На фото можно увидеть жилки красного газа - остатки вещества после взрыва сверхновой звезды в Млечном Пути.
Объект, получивший название Н3Н, был впервые замечен в 1966 году с помощью радиотелескопов. Диаметр объекта составляет около 150 световых лет, что делает его крупнейшими из известных остатков сверхновой.
Остатки сверхновых - это остаточные признаки взрыва звезд или сверхновых. Следы взрыва можно заметить с помощью оптических телескопов, а сияние им предоставляют остатки молекулярного газа. Энергия от взрыва заряжает молекулы и заставляет их испускать излучение в инфракрасном спектре.