Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Facebook уже тестирует собственный сервис для знакомств | Фото:06.08 02:28   MIGnews.com

Facebook уже тестирует собственный сервис для знакомств

Facebook решил запустить собственный сервис знакомств, отказавшись от системы, которая используется в популярном приложении Tinder, сообщает в воскресенье, 5 августа The Verge.

По словам эксперта мобильных платформ Джейна Манчуна, разработчики планируют создать сервис с собственным уникальным функционалом, ориентированным на серьезные отношения.

Отметим, что Facebook анонсировал сервис знакомств весной 2018 года. Глава компании Марк Цукерберг заявил тогда, что приложение позволит пользователям социальной сети подобрать кандидатов для серьезных отношений, "а не просто интрижки".

Американская независимая специалистка по разработке - Джейн Вонг, которая занимается исследованием нового кода Facebook, опубликовала в своем Twitter скриншоты приложения Facebook Dating.



Ограничения планируют сделать жесткими — сервис не будет доступен для пользователей Facebook с несвободным статусом в анкете.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:13
Кот мешал спать хозяйке и спас ей жизнь  
03:10
Аэропорты ЕС столкнутся с перегруженностью
01:30
Ученые рассказали, какие продукты самые полезные
00:20
У Вайнштейна есть доказательства своей невиновности
23:28
В США мужчина устроил корриду с бизоном посреди дороги
22:27
Археологи в Грузии нашли клад с древними монетами
21:50
Израиль был не готов к 5-летней засухе
21:31
Мадуро хотели убить во время стрима  
20:54
KFOR покинул район на границе с Сербией
20:36
В БАГАЦ направлен иск бедуинской общины
19:46
Сербы не оценили участие F-16 в военном параде Хорватии  
19:19
Активистка флотилии свободы поведала о "зверствах Израиля"
18:42
Вблизи Масиафа убит глава SSRC Азиз Асба
18:16
Испания полюбилась беженцам
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus