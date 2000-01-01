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Археологи в Грузии нашли клад с древними монетами | Фото:05.08 22:27   MIGnews.com

Археологи в Грузии нашли клад с древними монетами

Грузинские археологи в ходе экспедиции в древнем городе-крепости Самшвилде (регион Квемо-Картли) обнаружили уникальные монеты, принадлежащие трем царям Грузии.

Об этом в воскресенье, 5 августа сообщает СЕГОДНЯ со ссылкой на Национальное агентство защиты культурного наследия Грузии.

Необычную находку ученые обнаружил в полу одного из залов цитатели, в деревянном ящике.

Исследователи идентифицировали монеты, вычеканенные в периоды царствования Георгия III (1156—1184), Георгия IV Лаши (1191—1223) и царицы Тамар (1166 год—1213 год).

Специалистов удивило, что на монете царицы Тамары вычеканена надпись: "Царица великая, краса страны и веры, Тамар — дочь Георгия, поклонница мессии".

Внимание археологов также привлекло то, что рядом с монетами в сундуке нашли медные слитки и пластины, предусмотренными для эмиссии денег.

По словам археологов, это свидетельствует о том, что в городе Самшвилде существовал монетный двор.

Уточняется, что археологическая экспедиция проходит в городе-крепости Самшвилдзе с 2013 года.


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