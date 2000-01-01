06.07 07:08 MIGnews.com

Израильские мобильные операторы мало инвестируют в 5G

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В докладе Министерства связи предупреждается, что продолжающееся снижение доходов в израильских сотовых фирмах вызывает "реальную озабоченность" тем, что они будут воздерживаться от модернизации своих беспроводных сетей, что является необходимым шагом для обеспечения того, чтобы скорости Интернета внутри Израиля оставались конкурентоспособными с глобальными событиями."Мы считаем, что в ближайшие годы должен быть достигнут новый баланс между технологической конкуренцией и ценовой конкуренцией", - заявили авторы доклада в июне 2019 года в экономическом разделе Министерства. Это необходимо для того, "чтобы сотовые компании имели стимул для осуществления крупных инвестиций, необходимых им для модернизации беспроводных сетей четвертого поколения и перехода на пятое поколение".Страны мира готовятся к внедрению беспроводных сетей 5-го поколения, которые обещают значительно увеличить скорость интернета и улучшить охват и оперативность беспроводных сетей. В апреле этого года Южная Корея заявила, что опередила США, чтобы стать первой страной, которая развернет сверхбыструю мобильную сеть 5G, которая позволяет пользователям загружать целые фильмы почти мгновенно. Сервис Verizon 5G был запущен в Чикаго и Миннеаполисе в этом месяце.