Еврейский университет получил $1 млн на проект по COVID-19

Данная сумма поможет построить первую в своем роде биолабораторию третьего уровня безопасности, в которой будут проводиться неправительственные исследования. Пожертвование является важным первым шагом на пути к финансированию учреждения, которое позволит ведущим экспертам проводить прямые опыты с живым вирусом, а не с его компонентами.
"Создав объект BSL-3, Еврейский университет сможет продолжать участвовать в передовых исследованиях по разработке решений для смертельных или инфекционных заболеваний, таких как SARS-CoV-2. Это важно для биотехнологической промышленности Израиля и всего мира", – сказала Шерил.
Предполагаемая стоимость лаборатории составляет свыше 5 миллионов долларов. Пожертвованные деньги позволят профинансировать проект, направленный на исследование всей структуры вируса для тестирования отдельных компонентов и выявления тех, которые стимулируют иммунную реакцию.
"Исследователи и преподаватели Еврейского университета неустанно работают и уже добились значительных достижений, таких как новая модель тестирования, новые методы доставки лекарств и диагностика", – сказал президент совета "Американские друзья Еврейского университета" (AFHU) Клайв Кабацник.