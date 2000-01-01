05.06 14:30 MIGnews.com

ЦАХАЛ получит на вооружение новую штурмовую винтовку

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Воины Израильской армии вскоре получат более модернизированное новое оружие концерна Israel Weapon Industries (IWI) – штурмовую винтовку Tavor 7 bullpup. Это событие произошло спустя два года после того, как она вышла на рынок для американских гражданских лиц.Впервые штурмовая винтовка Tavor использовалась в 2006 году. Она заменил американские винтовки М-16 и М-14 и с тех пор стала основной штурмовой винтовкой для всех подразделений пехоты и специальных сил ЦАХАЛ.Ожидается, что Tavor 7 будет использоваться израильскими снайперами в пехотных отрядах. «Это оружие, которое имеет лучшую баллистику, имеет большую силу и большую дальность», - сказал Гилад Хемсани корреспонденту Jerusalem Post. «Снайперские винтовки имеют тот же калибр пуль, что и штурмовая винтовка Tavor 7. Никто не хочет, чтобы в него попали из чего-то подобного».