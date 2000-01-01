05.06 23:00 MIGnews.com

Новый китайский авианосец прошел морские испытания

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25 мая авианосец был снят с якоря во время 6-го морского испытания, а уже утром 31 мая пришвартовался к верфи в Даляне, северо-восточной китайской провинции Ляонин.На изображениях судна Type 001A (название до сих пор не названо) были видны отпечатки шин. Это указывает на проведение посадочных и взлетных испытаний истребителей на носителе. Возможно также, что самолеты приземлялись и взлетали с палубы, не останавливаясь на ней. В любом случае, похоже, что Type 001A все ближе и ближе к вводу в эксплуатацию.Также сообщается, что военный корабль прошел испытания своей бортовой радиоэлектронной аппаратуры, радиолокационных систем и систем связи в ходе предыдущих испытаний. Согласно сообщениям, опубликованным в течение этого месяца, на борту Type 001A, когда он приступил к морским испытаниям в марте, была замечена версия боевого самолета J-15 и вертолет Z-18.