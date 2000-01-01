05.06 15:23 MIGnews.com

Израиль представит новый беспилотник на Парижском Авиасалоне

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На предстоящем Парижском авиасалоне Israel Aerospace Industries (IAI) представит новую тактическую беспилотную воздушную систему (БВС) семейства Heron: the T-Heron.Разработанный для тактических миссий на поле боя, T-Heron, будет использоваться наземными силами и береговой охраной, а также другими защитными силами. Обладая универсальным дизайном и подходящий для различных нагрузок, он оснащен самыми передовыми технологиями IAI.«Мы с гордостью представляем самые последние БВС, разработанные IAI», - сказал Моше Леви, IAI экс-вице-президент и генеральный директор подразделения военной авиации. «Наши тактические беспилотники T-Heron расширяют спектр оперативных решений БВС, предлагаемых IAI всем силам на поле боя: морским, воздушным, наземным и разведывательным. IAI сохраняет свои лидирующие позиции, обеспечивая непрерывный поток решений местных задач».