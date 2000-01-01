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flickr 06.06 00:28   MIGnews.com

Google порадовала пользователей: никакой рекламы в 2018 году

Принадлежащая Alphabet корпорация Google объявила, что в 2018 году внедрит в браузер Chrome функцию блокировки назойливой интернет-рекламы, как сообщает ВВС.

В своем блоге корпорация сообщила, что предоставит владельцам сайтов инструмент Ad Experience Reports, который поможет им понять, какая реклама считается приемлемой и как разрешить проблемы с рекламой, которая не соответствует стандартам.

Неприемлемой, в частности, будет считаться реклама в виде всплывающих окон, автоматически включающиеся видеоролики и рекламные объявления с обратным отсчетом времени.

Напомним, что ранее сообщалось, что европейские антимонопольные регуляторы намерены оштрафовать поисковик Google за нарушения в сфере конкуренции, как сообщает Independent со ссылкой на Reuters и его собственные источники в Google.

Сумма штрафа, по условиям антимонопольного законодательства ЕС, может составить до 10% от мирового оборота компании-нарушителя – в данном случае около $9 млрд.

Решение Европейской комиссии о крупном штрафе будет вынесено по итогам 7-летнего расследования.
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