06.06 00:28 MIGnews.com

Google порадовала пользователей: никакой рекламы в 2018 году

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Принадлежащая Alphabet корпорация Google объявила, что в 2018 году внедрит в браузер Chrome функцию блокировки назойливой интернет-рекламы, как сообщает ВВС.В своем блоге корпорация сообщила, что предоставит владельцам сайтов инструмент Ad Experience Reports, который поможет им понять, какая реклама считается приемлемой и как разрешить проблемы с рекламой, которая не соответствует стандартам.Неприемлемой, в частности, будет считаться реклама в виде всплывающих окон, автоматически включающиеся видеоролики и рекламные объявления с обратным отсчетом времени.Напомним, что ранее сообщалось, что европейские антимонопольные регуляторы намерены оштрафовать поисковик Google за нарушения в сфере конкуренции, как сообщает Independent со ссылкой на Reuters и его собственные источники в Google.Сумма штрафа, по условиям антимонопольного законодательства ЕС, может составить до 10% от мирового оборота компании-нарушителя – в данном случае около $9 млрд.Решение Европейской комиссии о крупном штрафе будет вынесено по итогам 7-летнего расследования.