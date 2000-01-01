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Названа причина невозможности воскрешения динозавров | Фото: Thinkstock05.06 01:45   MIGnews.com

Названа причина невозможности воскрешения динозавров

Воскресить динозавров по остаткам найденного в их костях белка не представляется возможным, пришли к выводу палеонтологи из Манчестерского университета в Великобритании.

Ученые проанализировали следы коллагена в останках тираннозавра, чтобы выяснить, действительно ли органическое вещество принадлежало динозавру.

Результаты исследований показали, что "ископаемое" вещество соответствует коллагену, выделенному из костей страусов, чьи биополимеры – белки и ДНК – используются в научных изысканиях с целью определения эволюционных отношений между вымершими и ныне существующими организмами.

Отсутствие в костях динозавров доисторических биологических молекул, как отмечают ученые, делает невозможным воссоздание ящеров при помощи биотехнологических методов.
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