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flickr 06.05 06:18   MIGnews.com

Хокинг рассказал, сколько осталось жить человечеству

Известный физик Стивен Хокинг заявил, что людям осталось жить на земле сто лет, и если мы не покинем Землю, то человечество может вымереть.
Ученый уже не раз говорил о том, что людям следует колонизировать другую планету, сообщает Дни.ру.

"Наша собственная планета становится все более нестабильной", – сказал Хокинг.

По мнению физика, в дальнейшем число факторов, угрожающих человечеству, будет расти. Основной опасностью Хогин называет эпидемии, падение астероидов и постоянное увеличение численности населения.

Физик считает, что люди смогут выжить, только если покинут Землю и расселятся по планетам и спутникам Солнечной системы, а потом в другие участки космоса. Об этом ученый рассказывает в документальном фильме "Стивен Хокинг: Экспедиция "Новая Земля", который выйдет в ближайшие месяцы на экран.

Ранее Хокинг заявлял об уверенности в том, что человечество в течение 100 лет колонизирует Марс. Кроме того, физик верит в существование разумных инопланетян. По его мнению, они в разы превосходят человечество в развитии и представляют для людей серьезную опасность. Встречу с инопланетянами Хокинг сравнил со встречей Христофора Колумба с индейцами.
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