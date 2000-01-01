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05.04 22:22   MIGnews.com

Десятки черных дыр найдены в центре Млечного пути

В центре нашей галактики (Млечный путь) обнаружены десятки черных дыр. К такому выводу пришли американские ученые из Колумбийского университета.

Данное открытие подтверждает теорию 10-тилетней давности, согласно которой сверхмассивные черные дыры, которые образуют ядра большинства галактик, окружены многими менее крупными черными дырами.

Чарльз Хейли из Колумбийского университета в Нью-Йорке и его коллеги изучили архивы данных космической рентгеновской лаборатории NASA "Чандра" и пришли к выводу, что в центре Млечного пути находится множество черных дыр.

Исследователи утверждают, что они обнаружили не менее 12 маломассивных бинарных систем, в которых звезда вращается вокруг невидимого объекта - черной дыры.

Сверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути, известная как Стрелец А* (Sgr A*), окружена горячим радиоизлучающим газовым облаком, что представляет собой идеальные условия для возникновения массивных звезд.

Эти звезды зарождаются и умирают в таком облаке, они могут превращаться в черные дыры.

Кроме того, черные дыры за пределами этого газового облака, насколько известно, в процессе потери своей энергии могут оказаться под влиянием Sgr A* и испытывать его гравитационное влияние.

Некоторые из них затем создают бинарные системы с ближайшей звездой, передает Би Би Си.
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