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Спортивный Ferrari мафии стал патрульной машиной 06.04 01:43   MIGnews.com

Спортивный Ferrari мафии стал патрульной машиной

Улицы Милана теперь патрулирует довольно необычное полицейское авто – спорткар Ferrari 458 Spider, который было бы привычнее видеть где-нибудь на автотреке. Но машина теперь служит закону после того, как в сентябре 2015 года ее изъяли в рамках антимафиозной кампании. "Железный конь" перевели на баланс полиции и сделали патрульной машиной.

Полицейскую раскраску нанесла на родстер и установила мигалки частная фирма Carrozzeria Marazzi di Caronno Pertusella, причем совершенно бесплатно.

Муниципалитету пришлось заплатить лишь около 54 евро за регистрацию автомобиля и выдачу номерных знаков.

Конфискованный Ferrari пополнил коллекцию из 29 автомобилей марки, конфискованных полицией у преступников.
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