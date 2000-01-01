06.04 01:43 MIGnews.com

Спортивный Ferrari мафии стал патрульной машиной

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Улицы Милана теперь патрулирует довольно необычное полицейское авто – спорткар Ferrari 458 Spider, который было бы привычнее видеть где-нибудь на автотреке. Но машина теперь служит закону после того, как в сентябре 2015 года ее изъяли в рамках антимафиозной кампании. "Железный конь" перевели на баланс полиции и сделали патрульной машиной.Полицейскую раскраску нанесла на родстер и установила мигалки частная фирма Carrozzeria Marazzi di Caronno Pertusella, причем совершенно бесплатно.Муниципалитету пришлось заплатить лишь около 54 евро за регистрацию автомобиля и выдачу номерных знаков.Конфискованный Ferrari пополнил коллекцию из 29 автомобилей марки, конфискованных полицией у преступников.