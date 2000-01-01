Ученые наши способ лечения рака с помощью вирусов

Американские ученые нашли способ борьбы с раковыми клетками с помощью вирусоподобных частиц. Об этом сообщает сайт MedicalXpress.
Ученые Университета штата Мичиган занимаются разработкой вируса Qβ, который способствует активации иммунной системы для борьбы с раком. Сообщается, что Qβ является бактериофагом, поражающим кишечную палочку Escherichia coli. Исследователи пришли выводам, что при комбинировании инфекционных частиц с ассоциированными с опухолью углеводными антигенами (TACA), иммунные клетки учатся распознавать углеводные антигены на поверхности раковым клеток у уничтожать последних.
Сперва вакцину будут испытывать на животных, страдающих остеохондрозом, и только потом применять на людях. По мнению ученых, чудо-вещество не только затормозит рост опухолей, но и предотвратит образование метастаз.
Ранее сообщалось, что эксперты из Nature Biotechnology создали нанороботов, способных успешно бороться и предотвращать появление рака.