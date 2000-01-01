Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Фото: pixabay.com 05.03 07:46   MIGnews.com

Ученые наши способ лечения рака с помощью вирусов

Американские ученые нашли способ борьбы с раковыми клетками с помощью вирусоподобных частиц. Об этом сообщает сайт MedicalXpress.

Ученые Университета штата Мичиган занимаются разработкой вируса Qβ, который способствует активации иммунной системы для борьбы с раком. Сообщается, что Qβ является бактериофагом, поражающим кишечную палочку Escherichia coli. Исследователи пришли выводам, что при комбинировании инфекционных частиц с ассоциированными с опухолью углеводными антигенами (TACA), иммунные клетки учатся распознавать углеводные антигены на поверхности раковым клеток у уничтожать последних.

Сперва вакцину будут испытывать на животных, страдающих остеохондрозом, и только потом применять на людях. По мнению ученых, чудо-вещество не только затормозит рост опухолей, но и предотвратит образование метастаз.

Ранее сообщалось, что эксперты из Nature Biotechnology создали нанороботов, способных успешно бороться и предотвращать появление рака.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:07
"Верхушка" Ватикана засветилась в сексуальном скандале
12:47
Израиль отрицает слухи о поддержке сирийской оппозиции
12:38
Муж опозорившейся судьи: она - сильная женщина
12:22
МИД РФ: США пытаются повлиять на наши предвыборные процессы
12:06
Срок содержания под стражей террориста в Акко продлен
11:50
В Нью-Йорке открывается выставка, посвященная Иерусалиму
11:42
Видео: Берлускони пугают голой женской грудью  
11:33
Аббас: Мирный план Трампа пойдет на пользу только Израилю
11:11
Боевики готовы отпустить мирных жителей Восточной Гуты
10:45
Ави Габай: Мы должны отделиться от палестинцев
10:38
Лицман не готов осудить повесивших чучело солдата
10:31
Трамп пообещал возродить американскую промышленность
10:07
Глава Совета Самарии раскритиковал позицию АИКОС
09:47
Выборы в Италии: правоцентристы берут верх над демократами
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus