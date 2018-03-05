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Скриншот с видео 05.03 15:13   MIGnews.com

Россия готова к отключению интернета - советник президента

Советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко в интервью телеканалу НТВ заявил, что Россия готова к отключению от глобальной сети. Сообщает utro.ru

По словам Клименко, страна готова к этому с технической стороны, однако не исключил, вероятность того, что в случае такого рода изоляции первое время будут небольшие сбои и проблемы.

"Сбои всегда бывают при переходе с одной технологии на другую. Есть хорошее утверждение, что любая система характеризуется не ошибками и сбоями, а реакцией на ошибки и сбои", - сказал он, добавив, что отключение России от интернета "будет весьма чувствительно, но не фатально".

Клименко также напомним о правительственном распоряжении по созданию отечественных поисковиков, соцесетей и рекламы, и указал на то, что РФ наряду с США и Китаем входит в первую тройку государств с полным интернет циклом.

"За пять лет перешло всего одно ведомство - ФССП. Я не хочу употреблять слово саботаж. Но нам показали наглядно, что надо заботиться о своем доме и замки надо на дверь вешать. И должно быть свое. Это правда", - заключил советник президента.
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