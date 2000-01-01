05.03 15:09 MIGnews.com

Porsche будут разрабатывать дроны-такси

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Автоконцерн Porsche планирует наладить производство по изготовлению беспилотных летальных аппаратов для перевозки людей. Об этом сообщает Automobilwoche, ссылаясь на директора компании по продажам Детлева фон Платена.По его словам, эскизы новых беспилотных дронов-такси будут представлены в ближайшее время.В феврале 2018 года Porsche объявило, что планирует вдвое увеличить финансирование разработок систем электропривода для плагин гибридных и полностью электрических автомобилей. Ожидается, что до 2022 года, затраты компании в этой области могут составить более 6 миллиардов евро.