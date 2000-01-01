06.03 02:28 MIGnews.com

Пользователям смартфонов-Android угрожает новый вирус-шпион

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На днях появилось сообщение об обнаружении экспертами нового вируса-шпиона, угрожающего пользователям смартфонов на базе операционной системы Android.Об этом в понедельник, 5 марта сообщает пресс-центр исследовательской компании Wandera.По данным издания, вирусная программа под названием RedDrop собирает всю информацию о пользователе и самостоятельно устанавливает несколько вредных приложений.Отметим, что вирус найден в составе 50 мобильных приложений для андроид. Среди них — калькуляторы, графические и текстовые редакторы, игры и образовательные программы. А кроме этого закачать и установить вредные приложения.Кроме того, вирус может подписывать пользователя на различные платные сервисы и устанавливать на смартфон другие вредоносные приложения, уточняет издание.Специалисты подчеркивают, что вирус запрограммирован таким образом, чтобы скрыть все следы своей деятельности сразу после нанесения вреда.По словам экспертов, на данный момент неизвестно, каким образом бороться с вредной программой.Добавим, что пока что хакерам не удалось добраться до системы Google Play. Все случаи "заражения" пока не выходят за рамки Китая, потому как там официальный ресурс заблокирован. Поэтому программисты компании Wandera призывают пользователей использовать при скачивании приложений только официальные источники.