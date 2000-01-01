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В Израиле впервые появилось 4,5G | Фото: Thinkstock05.03 16:28   MIGnews.com

Сеть 4,5G пришла в Израиль

Передовая система сотовой связи 4,5G по технологии LTE Advanced Pro пришла в Израиль и первым городом, где она появилась, стал южный курорт Эйлат. Развертыванием этой сети со более высокоскоростным мобильным интернетом, занялись HOT Mobile и Partner Communications через компанию Phi, предоставляющая этим двум операторам общую сеть.

Как пишет издание Globes, HOT Mobile была первой израильской компанией, которая объявила о коммерческой реализации 4,5G, и благодаря меньшей загруженности своей сети она может изъять из этого особую выгоду.

Технологически данное решение предполагает использование группы различных частот. Phi использует частоты 1800 и 2100 МГц, что предоставляет Partner и HOT Mobile преимущество на рынке мобильной связи, которое остальные игроки долго игнорировать не смогут.

"Эйлат стал первым городом с широким развертыванием сети 4+G, что позволит абонентам HOT Mobile пользоваться интернетом со скоростью выше 100 Мбит/с. HOT Mobile рад предложить своим клиентам самую высокую скоростью интернета в Израиле. В ближайшие месяцы мы продолжим разворачивать сеть и в других крупных городах Израиля", - гласит заявление оператора.
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