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Таинственная находка израильских археологов 05.03 10:08   MIGnews.com

Таинственная находка израильских археологов

Археологи обнаружили близ кибуца Шамир в Галилее таинственный каменный погребальный комплекс (дольмен).

Возраст находки - более 4 тысяч лет. По словам корреспондента радио Решет Бет, комплекс занимает площадь несколько тысяч квадратных метров. Комплекс украшен таинственной резьбой. На главном своде святыни обнаружены 15 надписей.

Главная комната дольмена - пространство 2х3 метра. Стены ее - из гигантских камней весом в 50 тонн.

Археологическая лаборатория Еврейского университета Иерусалима создала трехмерную модель дольмена.

Находка сделана экспедицией доктора Гонена Шарона из Академического Колледжа Тель-Хай. Всего комплекс в районе кибуца Шамир включает в себя более 400 гигантских камней.

По словам представителя Управления Древностей Израиля Ури Бергера, речь идет о первой находке подобного рода на Ближнем Востоке. Обстоятельства сооружения дольмена, культура людей, его построивших остается одной из величайших загадок археологии Израиля. Сам факт того, что подобный комплекс удалось построить свидетельствует о том, что уже в глубокой древности на этой территории существовала развитая социальная структура и система управления.

Профессор Шарон говорит: "Строительство дольмена, вне всякого сомнения - результат масштабных общественных работ. Сооружение такого гигантского комплекса требовало больших инженерных и архитектурных знаний, а также наличия сильного правительства для контроля над проектом такого масштаба".
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