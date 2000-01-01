05.03 10:08 MIGnews.com

Таинственная находка израильских археологов

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Археологи обнаружили близ кибуца Шамир в Галилее таинственный каменный погребальный комплекс (дольмен).Возраст находки - более 4 тысяч лет. По словам корреспондента радио Решет Бет, комплекс занимает площадь несколько тысяч квадратных метров. Комплекс украшен таинственной резьбой. На главном своде святыни обнаружены 15 надписей.Главная комната дольмена - пространство 2х3 метра. Стены ее - из гигантских камней весом в 50 тонн.Археологическая лаборатория Еврейского университета Иерусалима создала трехмерную модель дольмена.Находка сделана экспедицией доктора Гонена Шарона из Академического Колледжа Тель-Хай. Всего комплекс в районе кибуца Шамир включает в себя более 400 гигантских камней.По словам представителя Управления Древностей Израиля Ури Бергера, речь идет о первой находке подобного рода на Ближнем Востоке. Обстоятельства сооружения дольмена, культура людей, его построивших остается одной из величайших загадок археологии Израиля. Сам факт того, что подобный комплекс удалось построить свидетельствует о том, что уже в глубокой древности на этой территории существовала развитая социальная структура и система управления.Профессор Шарон говорит: "Строительство дольмена, вне всякого сомнения - результат масштабных общественных работ. Сооружение такого гигантского комплекса требовало больших инженерных и архитектурных знаний, а также наличия сильного правительства для контроля над проектом такого масштаба".