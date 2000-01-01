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06.02 05:25   MIGnews.com

Ученые назвали причины, которые приведут к Апокалипсису

Специалисты института будущего человечества при философском факультете Оксфордского университета предоставили доклад, в котором они назвали основные причины, которые приведут к концу света.

Об этом пишет британское издание Daily Mail.

В представленной научной работе, британские исследователи предполагают, что самой большой угрозой для человечества является ядерная война, изменение климата и пандемия. По мнению ученых, правительства разных стран мира уделяют недостаточно внимания и усилий, чтобы предотвратить потенциальные угрозы, чтобы сохранить жизнь на нашей планете.

Доклад, получивший название "Экзистенциальный риск. Дипломатия и управление" был написан на основе опросов экспертов, участвующих в специализированных мероприятиях. Различные встречи были организованы Оксфордском и Кембриджском университетами.

В свою очередь исследователи призвали международных лидеров обратить особое внимание на проблемы, которые были затронуты в научной работе.
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