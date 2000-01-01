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NVIDIA `дотянет` умного помощника в каждый уголок дома 05.01 19:57   MIGnews.com

Управлять умным домом можно будет из любого его уголка

В гонке прогресса американский разработчик набора системной логики NVIDIA представил самую современную систему голосового управления для так называемого "умного дома".

Наперед стоит отметить, что данные технологии на рынке уже существуют, например, Amazon Echo и Google Home, но в NVIDIA утверждают, что исправили главный недостаток этих систем – необходимость находиться на короткой дистанции от голосового помощника.

Для этого был создали микрофон Spot с поддержкой искусственного интеллекта, который можно встроить в любой уголок дома. В качестве центрального узла необходимо использовать другую разработку NVIDIA – ультрасовременную телевизионную приставку NVIDIA SHIELD TV, которая поддерживает голосовой помощник Google Assistant.

Однако стоить такое удовольствие будет недешево: вдобавок к самой приставке, которая на сайте разработчика стоит 200 долларов, цена каждого микрофона составляет еще 50 долларов.
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