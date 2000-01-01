05.01 17:04 MIGnews.com

Астрономы определили источник "инопланетных сигналов"

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Ученые локализовали источник быстрых радиоимпульсов, которые некоторые астрономы считают посланиями инопланетной цивилизации, но официально эта информация не подтверждена. Исходят они из галактики, удаленной от Земли на миллиарды световых лет.Как сказано в статье, опубликованной в журнале Nature, чтобы определить источник одного из быстрых радиоимпульсов (БРИ) 121102, команда исследователей использовала целый ряд радиотелескопов, включая Аресибо в Пуэрто-Рико, Сверхбольшую антенную решетку в американском штате Нью-Мексико и Европейскую РСДБ-сеть.Источник радиоимпульсов – карликовая галактика, которая расположена в созвездии Возничего на расстоянии 3 млрд световых лет от Земли и является в 10 раз меньше и в 100 раз легче Млечного пути.Из галактики постоянно исходит излучение в радиодиапазоне и периодически образуются вспышки, аналогичные БРИ 121102. Их источником является компактный объект в центре галактики. При этом природа самого излучения по-прежнему непонятна.