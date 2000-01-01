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Ученые определили источник `инопланетных сигналов` | Фото: Thinkstock05.01 17:04   MIGnews.com

Астрономы определили источник "инопланетных сигналов"

Ученые локализовали источник быстрых радиоимпульсов, которые некоторые астрономы считают посланиями инопланетной цивилизации, но официально эта информация не подтверждена. Исходят они из галактики, удаленной от Земли на миллиарды световых лет.

Как сказано в статье, опубликованной в журнале Nature, чтобы определить источник одного из быстрых радиоимпульсов (БРИ) 121102, команда исследователей использовала целый ряд радиотелескопов, включая Аресибо в Пуэрто-Рико, Сверхбольшую антенную решетку в американском штате Нью-Мексико и Европейскую РСДБ-сеть.

Источник радиоимпульсов – карликовая галактика, которая расположена в созвездии Возничего на расстоянии 3 млрд световых лет от Земли и является в 10 раз меньше и в 100 раз легче Млечного пути.

Из галактики постоянно исходит излучение в радиодиапазоне и периодически образуются вспышки, аналогичные БРИ 121102. Их источником является компактный объект в центре галактики. При этом природа самого излучения по-прежнему непонятна.
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