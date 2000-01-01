Ученые: Ледниковый период близко

Вопреки господствующему мнению об угрозе глобального потепления, исследователи ледников Антарктики уверяют, что на самом деле Землю ожидает скорый приход нового Ледникового периода.
К соответствующему выводу пришли исследователи из Университета Чикаго, заявившие заявили об опасности увеличения объема морского льда в Антарктике, сообщает Nature Geoscience.
Ученые напомнили, что Земля пережила уже несколько ледниковых периодов и сейчас на планете перерыв между ними, который подходит к концу.
Что именно становится первопричиной очередного похолодания, они пока установить не смогли. Однако геофизики предположили, что примерно 12 тысяч лет назад цепочка катастрофических изменений началась с падения крупного астероида. Как ранее писал Лайф, оставшийся после него кратер нашли в Гренландии. По версии учёных, астероид мог несколько изменить вращение Земли по своей орбите и тем самым вызвать похолодание.
Они подчеркнули, что само по себе это событие не может привести к ледниковому периоду, но накапливающийся лёд работает как крышка, которая не позволяет углекислому газу проникать из океана в атмосферу. А поскольку диоксид углерода — парниковый газ, без него планета охлаждается ещё больше.
Это стало ясно благодаря компьютерной симуляции, которая показала, что льды Антарктики играют ключевую роль в климатических изменениях на Земле.