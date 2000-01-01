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Google скрыла функцию смартфона Pixel 4 | Фото:05.11 01:18   MIGnews.com

Google скрыла функцию смартфона Pixel 4

Пользователи были в курсе большинства возможностей нового смартфона Google Pixel 4 еще до его официального релиза — но, как оказалось, компания скрыла от них часть потенциала флагманского гаджета.

Энтузиасты обнаружили в прошивке смартфона полезную функцию, в последний момент отключенную производителем программным методом, сообщает портал XDA-Developers.

Пользователи нашли в коде новейшей мобильной ОС Android 10 упоминание о возможности транслировать видео на внешний дисплей через интерфейс USB Type-C. Такой метод не требует покупки медиаплеера Google Chromecast или наличия у телевизора специальной прошивки. Тем не менее функция деактивирована программной "заглушкой" и не может использоваться покупателями.

Причины, по которым Google приняла подобное решение, неизвестны. В Android 10 есть базовые инструменты для синхронизации и совместного использования смартфонов с компьютерами, но о возможности реализации проводного подключения смартфонов Pixel к внешним дисплеям корпорация пока не заявляла.


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