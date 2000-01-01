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Автопилот Tesla научился распознавать дорожные конусы | Фото:04.11 20:42   MIGnews.com

Автопилот Tesla научился распознавать дорожные конусы

Компания Tesla продолжает улучшать систему автопилота в своих электромобилях, научив ее автоматически определять конусы и другие мелкие препятствия на дорогах.

Соответственное обновление системы Autopilot было выпущено накануне, сообщает пресс-служба компании.

Теперь при использовании навигации на автопилоте, Tesla будет планировать изменения полосы движения заранее, чтобы объехать строительные работы. Однако обновление уже вызвало претензии первых пользователей, столкнувшихся с тем, что в некоторых ситуациях авто пытается выехать на "встечку", чтобы объехать препятствие.

Кроме того, система не всегда распознает конусы, что может привести к опасным ситуациям. Тем не менее, Tesla напомнила водителям, что они всегда должны оставаться внимательными за рулем и не полагаться только на автопилот.


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