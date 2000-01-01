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В Киеве состоялся украинско-израильский саммит 04.11 10:05   MIGnews.com

В Киеве состоялся украинско-израильский саммит

В киевском инновационном парке UNIT.City в рамках Недели Израильских Инноваций в Украине состоялся второй "Украинско-Израильский Инновационный Саммит 2019: Технологии будущего". В мероприятии приняли участие более 600 украинских и израильских представителей технологических компаний, топ-менеджеров корпораций, инвесторов и стартапов.

"Главная цель Недели Израильских Инноваций в Украине — объединить лидеров технологической индустрии двух стран, показать бизнес-потенциал Украины израильским инвесторам и компаниям, ускорить внедрение передовых израильских технологий и инноваций в Украине", заявила одна из основателей мероприятия Алена Новгородская. Об этом сообщает портал Hi-Tech.UA.

В прошедшем Саммите приняли участие представители украинской и израильской технологической индустрии, а также представители правительств и корпораций. Среди прочих на мероприятии присутствовали: основатель крупнейшей в мире краудфандинговой платформы для инвесторов OurCrowd Джон Медвед, израильский эксперт в области кибербезопасности Амир Рапапорт, управляющий партнер одного из самых активных венчурных фондов Израиля AltaIR Capital Игорь Рябенький, а также владелец крупнейшего ИТ медиа Израиля People and Computers Пели Пелед.


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