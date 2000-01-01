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В Китае обяжут сканировать лица владельцев SIM-карт 04.10 09:52   MIGnews.com

В Китае обяжут сканировать лица владельцев SIM-карт

Министерство промышленности и информационных технологий КНР приняло решение, согласно которому с 1 декабря текущего года мобильные операторы будут обязаны проводить сканирование лиц граждан, приобретающих SIM-карты.

Также гражданам Китая будет запрещено передавать свои SIM-карты другим лицам. Нововведения станут частью создаваемой в Китае системы регистрации реальных имен и данных. Об этом сообщает интернет-портал "Главное".

Сообщается, что Китай станет первой страной, где вводятся подобные правила при приобретении SIM-карты. По мнению властей, ограничения являются необходимой мерой для обеспечения защиты прав и интересов граждан в киберпространстве.


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