В Китае обяжут сканировать лица владельцев SIM-карт
Министерство промышленности и информационных технологий КНР приняло решение, согласно которому с 1 декабря текущего года мобильные операторы будут обязаны проводить сканирование лиц граждан, приобретающих SIM-карты.
Также гражданам Китая будет запрещено передавать свои SIM-карты другим лицам. Нововведения станут частью создаваемой в Китае системы регистрации реальных имен и данных. Об этом сообщает интернет-портал "Главное".
Сообщается, что Китай станет первой страной, где вводятся подобные правила при приобретении SIM-карты. По мнению властей, ограничения являются необходимой мерой для обеспечения защиты прав и интересов граждан в киберпространстве.