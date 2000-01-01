Найден источник средневековой чумы

Средневековая чума, выкосившая половину населения Европы, пришла из Казани (Татарстан).
Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на работу, обнародованную в журнале Nature Communications.
В частности, к такому мнению пришла международная группа ученых, которая нашла вероятное место происхождения возбудителя "черной смерти". Ученые воссоздали "генеалогическое дерево" бактерии, исследуя останки зараженных людей.
"Эти данные указывают на проникновение Y. pestis – чумной палочки - в Европу через восток", – сказала архегенетик Мария Спиру из Института Макса Планка.
По ее словам, один штамм мог быть "предком" остальных бактерий, которые вызвали вторую пандемию чумы. Предположительно, чума пришла в Европу из татарского городка Лаишево в Поволжье.
Ученые пояснили, что их вывод может быть не точным, так как чумная палочка могла произойти от более "древних предков" в другой геолокации. Тем не менее, пока о них неизвестно.