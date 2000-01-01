04.10 12:15 MIGnews.com

Войска РФ получили модернизированную ядерную пушку

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Завершены работы по модернизации самоходной артиллерийской установки 2С7М "Малка" и миномета 2С4 "Тюльпан", российские войска получили первые партии.2С4 "Тюльпан" (миномет) получил новые системы связи, а также современные приборы наблюдения.У 2С7М "Малки" заменили коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения. Модернизировали и систему управления артиллерийским огнем, обновлены приборы наблюдения, аппаратура приема и обработки данных, внутренняя радиосвязь.