Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Войска РФ получили модернизированную ядерную пушку 04.10 12:15   MIGnews.com

Войска РФ получили модернизированную ядерную пушку

Завершены работы по модернизации самоходной артиллерийской установки 2С7М "Малка" и миномета 2С4 "Тюльпан", российские войска получили первые партии.

2С4 "Тюльпан" (миномет) получил новые системы связи, а также современные приборы наблюдения.

У 2С7М "Малки" заменили коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения. Модернизировали и систему управления артиллерийским огнем, обновлены приборы наблюдения, аппаратура приема и обработки данных, внутренняя радиосвязь.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:44
Шпионила на Израиль? В Иране задержали журналистку из РФ
13:21
Уровень рождаемости среди евреев растет, у арабов - падает
12:57
Мы хотели убить сами себя, возьмите ребенка: трагедия в Моца
12:45
Стеклов не изменял Александре, но Марк Захаров выставил его
12:27
Индийская армия получила израильские "убийцы танков"
11:47
Мисс Москва-2015 Воеводина не видит ребенка и экс-супруга
11:21
Бойцы ЦАХАЛ сорвали попытку контрабанды оружия из Ливана
11:00
У Бочкаревой парализовало лицо после скандала с наркотиками
10:44
Плата за клевету: Став Шафир должна Бен Гвиру 200000 шекелей
10:34
Глава РФ перезагрузил силовые ведомства
09:52
В Китае обяжут сканировать лица владельцев SIM-карт
09:43
Сколько израильтянок проходят реконструкцию груди
09:14
Найден источник средневековой чумы
08:47
Террорист, подозреваемый в убийстве Рины Шнерб, связан с BDS
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus