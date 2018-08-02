Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Телескоп в Канаде записал необычный сигнал из космоса | Фото:05.08 06:24   MIGnews.com

Телескоп в Канаде записал необычный сигнал из космоса

Новый мощный телескоп CHIME в Канаде не только уловил, но и записал короткий радиосигнал, который длился всего доли секунды.

Об этом в субботу, 4 августа сообщает BGR.

По данным издания, сигнал которые астрономы называют "Быстрый дискретный импульс", имел частоту ниже 700 МГц.

Сигнал длился всего доли секунды, но его признали радиоизлучением с самой низкой частотой, когда-либо записанной учеными.

Это позволило ученым допустить, что источник сигнала с кодовым именем FRB 180725A был чрезвычайно мощным.

"Эти быстрые радиовспышки неимоверно яркие, учитывая их короткую продолжительность и очень далекое происхождение, так что мы не можем с уверенностью назвать ни одного потенциального природного источника", — рассказал журналистам Ави Лоеб из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:01
ХАМАС примет египетское предложение о прекращении огня
07:51
Аномальная жара обрушилась на Европу
07:34
Шары из Газы: 40 пожаров за выходные
07:08
Директор сирийского ракетного центра убит в Хаме
05:28
Кот-герой из Великобритании спас жизнь своей больной хозяйке
04:27
Ученые раскрыли тайну Бермудского треугольника
03:38
Стоимость корпорации Apple превысила триллион
01:44
Чехия объявила войну пришельцам-енотам
00:11
Отказ от алкоголя ведет к деменции
23:39
Петросян и Степаненко разводятся из-за молодой любовницы
22:05
Франция приютила 40 нелегалов с судна Aquarius
21:41
Кремль назначил Стивена Сигала спецпредставителем МИД РФ
20:44
Трамп написал Ким Чен Ыну "тайное" письмо
20:18
В результате ДТП в Египте погибли 12 человек
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus