Телескоп в Канаде записал необычный сигнал из космоса

По данным издания, сигнал которые астрономы называют "Быстрый дискретный импульс", имел частоту ниже 700 МГц.
Сигнал длился всего доли секунды, но его признали радиоизлучением с самой низкой частотой, когда-либо записанной учеными.
Это позволило ученым допустить, что источник сигнала с кодовым именем FRB 180725A был чрезвычайно мощным.
"Эти быстрые радиовспышки неимоверно яркие, учитывая их короткую продолжительность и очень далекое происхождение, так что мы не можем с уверенностью назвать ни одного потенциального природного источника", — рассказал журналистам Ави Лоеб из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики.