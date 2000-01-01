Стоимость корпорации Apple превысила триллион

По данным издания, стоимость одной акции технологического гиганта на этой неделе увеличилась до 207,05 доллара США, что является новым рекордом.
Отметим, что десять лет назад акции компании стоили примерно в десять раз меньше.
В связи с достижением Apple капитализации в 1 трлн долларов сотрудники корпорации получили письма от главы компании Тима Кука.
"Достижение столь внушительной капитализации не является самоцелью корпорации", - говорится в обращении Тима Кука.
По словам главы компании отметил высокие финансовые результаты Apple.
В письме Кук сослался на создателя Apple Стива Джобса, который был уверен, что любые проблемы можно решить "силой человеческого творчества".
"Люди, которые уверены, что могут изменить мир, меняют его", — процитировал Тим Кук слова Джобса.
По сравнению с 31 июля 2018 года, когда Apple обнародовала квартальный отчет, рост цены акции составил 9%. Главной составляющей экономического прорыва эксперты называют успешные продажи iPhone X, а также программу стимулирования для покупателей акций компании.