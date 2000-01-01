Наука сделала прорыв в разгадке происхождения филистимлян
Во время раскопок в израильском портовом городе Ашкелон археологи выяснили, что библейские враги израильтян филистимляне иммигрировали в этот район в XII веке до нашей эры из Европы.
Истоки происхождения древнего народа на протяжении многих веков были неясными, но современная ДНК-экспертиза пролила свет на одну из самых главных тайн Библии. Результаты опубликованы в журнале Science Advances.
"Это довольно важное свидетельство того, что мы находимся на правильном пути в понимании филистимлян как иммигрантов, так как они прибыли по Эгейскому морю и достигли таких мест, как Ашкелон. В течение 30 лет мы вели раскопки в Ашкелоне, обнаруживая признаки пребывания ханаанцев, ранних и поздних филистимлян. Теперь мы можем уяснить историю, которую рассказывают эти кости", – рассказал глава экспедиции Даниэль М. Мастер.
Ученые использовали передовые технологии по изучению ДНК на древних образцах костей, обнаруженных во время раскопок в 1985-2016 годах. Анализ показал, что значительная часть предков людей, которые жили в Ашкелоне около 3600-2800 лет назад, происходила из европейской популяции.
Исследование показывает, что ранние европейские поселенцы быстро смешались с местным населением. В течение нескольких веков филистимский геном стал практически неотличим от генома левантийских народов, среди которых они жили.
Таким образом результаты подтверждают, что миграция древнего народа произошла во времена перехода от бронзового века к железному.