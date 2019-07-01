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Microsoft озадачила анонсом ретро-версии Windows | Фото: Pixabay04.07 10:31   MIGnews.com

Microsoft озадачила анонсом ретро-версии Windows

Компания Microsoft вызвала недоумение пользователей анонсом Windows 1.0 образца 1985 года.

Соответствующее видео IT-гигант разместил в своем микроблоге в Twitter 1 июля. Ролик продемонстрировал все версии Windows в обратном порядке, начиная с Windows 10 и вплоть до Windows 1.0.

"Представляем новую версию Windows 1.0 с MS-Dos Executive, Часами и даже больше!" – сказано в описании.


Пользователи в недоумении поинтересовались, все ли в порядке с представителями компании, на что получили ответ: "Лучше и быть не может. Потому что Windows идет в Реверси".

Специалисты по социальным сетям предположили, что публикация является частью рекламной кампании, приуроченной к выходу третьего сезона сериала Netflix "Очень странные дела", где события разворачиваются в том же году, когда была выпущена Windows 1.0. Новый сезон стартует 5 июля.


Также есть предположение, что анонс связан с выходом операционной системы, которую все заочно называют Lite OS. Хотя есть вероятность, что Microsoft готовит нечто такое, что вызовет ностальгию у миллионов пользователей.

Тем временем, 4 июля появился еще один анонс: "Станьте частью компьютерной революции и получите свою копию Windows 1.0 уже сегодня", – сказано в сообщении.


Эта версия Windows появилась в продаже 20 ноября 1985 года. Система являлась надстройкой над MS-Dos, обеспечивающей графический интерфейс для пользователя и ряд программных прослоек для упрощения взаимодействия самого разного оборудования.


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