Microsoft озадачила анонсом ретро-версии Windows

Пользователи в недоумении поинтересовались, все ли в порядке с представителями компании, на что получили ответ: "Лучше и быть не может. Потому что Windows идет в Реверси".
Специалисты по социальным сетям предположили, что публикация является частью рекламной кампании, приуроченной к выходу третьего сезона сериала Netflix "Очень странные дела", где события разворачиваются в том же году, когда была выпущена Windows 1.0. Новый сезон стартует 5 июля.
With Excel, Chart, and even Flight Simulator, there’s no telling where Microsoft and the power of Windows will take you this summer. pic.twitter.com/sEHLuXysXn
Также есть предположение, что анонс связан с выходом операционной системы, которую все заочно называют Lite OS. Хотя есть вероятность, что Microsoft готовит нечто такое, что вызовет ностальгию у миллионов пользователей.
Тем временем, 4 июля появился еще один анонс: "Станьте частью компьютерной революции и получите свою копию Windows 1.0 уже сегодня", – сказано в сообщении.
Эта версия Windows появилась в продаже 20 ноября 1985 года. Система являлась надстройкой над MS-Dos, обеспечивающей графический интерфейс для пользователя и ряд программных прослоек для упрощения взаимодействия самого разного оборудования.