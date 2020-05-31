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Ученые связали группу крови с COVID-19 | Фото:05.06 03:44   MIGnews.com

Ученые связали группу крови с COVID-19

Обладатели второй группы крови более восприимчивы к коронавирусу COVID-19 и чаще попадают в больницу с тяжелой формой заболевания, чем обладатели первой.

К такому выводу пришли немецкие вирусологи Кильского университета им. Кристиана Альбрехта.

Исследователи расшифровали геномы 1980 жителей Испании и Италии, попавших в больницы с тяжелой формой коронавируса и сравнили наборы мутаций в генах. В общей сложности было выделено более 8,5 миллиона генетических вариаций, которые исследователи попытались связать с риском инфицирования и характером протекания инфекции.

Выяснилось, что на вероятность заражения и характер болезни влияли две мутации: из-за гена SLC6A20 и третьей хромосомы, а также из-за гена, определяющего группу крови, и девятой хромосомы.

Первая мутация повышала риск тяжелых форм заболевания в 1,77 раза, а вторая – в 1,32 раза. Ген SLC6A20 связан с работой рецепторов ACE2, которые COVID-19 использует для проникновения в клетки человека. Из-за этого обычно повышается свертываемость крови, что приводит к летальному исходу.


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