05.06 02:30 MIGnews.com

Найдены "куриные" следы динозавра из Юрского периода

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В Китае нашли следы, напоминающие следы кур, от лап динозавров, обитавших 190 миллионов лет назад в этой местности.Открытие сделала группа любителей-альпинистов в Национальном лесопарке Гэлэшань, расположенном в 16 км от центра города Чунцин.После исследования ученые из Китайского университета геологических наук в Пекине отнесли находку к группе Kayentapus – относительно больших хищных динозавров раннего юрского периода. Всего были обнаружены 46 таких следов, которые оставили хищные динозавры в процессе бега. Отпечатки лап являются одними из наиболее хорошо сохранившихся во всей Азии.Согласно отчету Чунцинского бюро планирования и природных ресурсов, следы "куриных лапок" могли быть оставлены сделаны синозавром (Sinosaurus). Он был хищником, который мог вырасти до максимальной высоты 5,6 метра и весил около 500 кг.По словам исследователей, образец, который оставил свои следы на участке Гелешан, имел высоту не менее 5,4 метра."Следы динозавров в Национальном лесном парке Гэлэшань имеют большое значение, поскольку они относятся к началу юрского периода. Мы также можем определить, что он принадлежал крупному плотоядному животному на самом верху пищевой цепи", — рассказал палеонтолог Лида Син из Китайского университета геологических наук в Пекине.Ученые надеются, что национальный парк рассмотрит вопрос об ограждении территории, чтобы предотвратить разрушение находки альпинистами и лучше сохранить след ископаемого животного.