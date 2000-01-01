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Найдены `куриные` следы динозавра из Юрского периода | Фото:05.06 02:30   MIGnews.com

Найдены "куриные" следы динозавра из Юрского периода

В Китае нашли следы, напоминающие следы кур, от лап динозавров, обитавших 190 миллионов лет назад в этой местности.

Открытие сделала группа любителей-альпинистов в Национальном лесопарке Гэлэшань, расположенном в 16 км от центра города Чунцин.

После исследования ученые из Китайского университета геологических наук в Пекине отнесли находку к группе Kayentapus – относительно больших хищных динозавров раннего юрского периода. Всего были обнаружены 46 таких следов, которые оставили хищные динозавры в процессе бега. Отпечатки лап являются одними из наиболее хорошо сохранившихся во всей Азии.

Согласно отчету Чунцинского бюро планирования и природных ресурсов, следы "куриных лапок" могли быть оставлены сделаны синозавром (Sinosaurus). Он был хищником, который мог вырасти до максимальной высоты 5,6 метра и весил около 500 кг.

По словам исследователей, образец, который оставил свои следы на участке Гелешан, имел высоту не менее 5,4 метра.

"Следы динозавров в Национальном лесном парке Гэлэшань имеют большое значение, поскольку они относятся к началу юрского периода. Мы также можем определить, что он принадлежал крупному плотоядному животному на самом верху пищевой цепи", — рассказал палеонтолог Лида Син из Китайского университета геологических наук в Пекине.

Ученые надеются, что национальный парк рассмотрит вопрос об ограждении территории, чтобы предотвратить разрушение находки альпинистами и лучше сохранить след ископаемого животного.


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